Felipe Bernasconi tocó el cielo con las manos en San Juan: primera victoria en el TC Pista tras un duelo de alto voltaje. La novena fecha de la temporada 2026 tuvo un desenlace para el recuerdo en el Circuito Internacional San Juan Villicum.

En una prueba pactada a 20 vueltas sobre el exigente dibujo de 4.254 metros, el joven bonaerense Felipe Bernasconi (Toyota) contuvo cada intento de sobrepaso a sus espaldas para lograr su esperado bautismo triunfal en la categoría telonera del Turismo Carretera.

Bernasconi, representante de Trenque Lauquen bajo la estructura del JMB Competición, sacó provecho del primer lugar de partida obtenido tras imponerse en la serie más veloz del domingo. Desde la luz verde, acomodó la trompa de su unidad en el frenaje de la variante inicial para controlar la embestida de Gabriel Gandulia (Ford Mustang), estableciendo un mano a mano electrizante desde el giro de apertura.

Una defensa implacable

A lo largo de los 40 minutos de exigencia en el suelo albardón, el trámite de la carrera no dio margen para el respiro. Gandulia buscó por todos los medios cambiar el trazado en los mixtos para arrebatarle el liderazgo al piloto del Toyota, mientras que Juan Sebastián Gallo se prendió en la conversación para formar un trío de vanguardia apretado por diferencias mínimas.

Sin embargo, Bernasconi hizo gala de una enorme madurez conductiva, cerrando los huecos con precisión quirúrgica en cada frenaje clave del circuito.

Acción y estrategia en los boxes del autódromo de El Villicum

El golpe de escena de la mañana sanjuanina corrió por cuenta de Bautista Damiani, puntero del campeonato, quien debió abandonar prematuramente la competencia debido a un problema mecánico en su unidad. A pesar de irse con las manos vacías de suelo cuyano, la renta de puntos acumulada en las fechas anteriores le permitió al piloto mantenerse en lo más alto del torneo.

Tras completar las 20 rondas reglamentarias, Bernasconi cruzó la meta envuelto en la ovación del público presente en El Villicum, desatando un festejo inolvidable al levantar su primer trofeo de ganador en la divisional.

Clasificador Final: TC Pista en San Juan (Top 5)

1. Felipe Bernasconi (Toyota) — 34m 12s 405

2. Gabriel Gandulia (Ford Mustang) — +0s 412

3. Juan Sebastián Gallo (Ford) — +0s 890

4. Ian Reutemann (Dodge) — +2s 150

5. Thomas Ricciardi (Ford) — +3s 410

Tabla General de Posiciones (Campeonato 2026 - Top 3)

1. Bautista Damiani — 285 pts

2. Felipe Bernasconi — 262 pts

3. Gabriel Gandulia — 248 pts