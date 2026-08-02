El TC Pista definió a sus principales candidatos para la novena fecha del certamen en el Circuito San Juan Villicum. En una intensa mañana de actividad en Albardón, Felipe Bernasconi y Gabriel Gandulia se quedaron con las dos baterías clasificatorias y consiguieron los mejores puestos de partida para la gran final.

La primera serie fue dominio absoluto de Felipe Bernasconi al volante del Toyota del JMB Competición. El piloto de Trenque Lauquen completó las cinco vueltas reglamentarias en un tiempo de 8m 38s, marcando una contundente luz de ventaja de más de dos segundos sobre Juan Sebastián Gallo, mientras que Ian Reutemann completó el lote de vanguardia. Fue la segunda victoria parcial en la carrera del trenquelauquense dentro de la telonera del TC.

Gandulia impuso al Mustang y se armó la primera fila

En el segundo parcial de la mañana, Gabriel Gandulia ratificó el gran rendimiento de su Ford Mustang preparado por el Moriatis Competición. El piloto controló las acciones de punta a punta para adjudicarse el triunfo parcial, asegurándose el cajón exterior de la primera fila junto a Bernasconi para la carrera decisiva. La contrapartida de la serie la vivió Facundo Ledesma, quien no pudo largar tras sufrir inconvenientes mecánicos cuando se dirigía a la grilla.

Entre las miradas puestas en el clasificador general de la final, destaca la de Bautista Damiani, uno de los contendientes del campeonato, quien deberá partir desde la sexta fila tras un exigente trámite en la mañana. La final a 20 vueltas o 40 minutos de duración máxima promete una lucha cerrada en el trazado albardón.La prueba final del TC Pista en El Villicum está programada para dar inicio a las 11:35, antecediendo la carrera decisiva del Turismo Carretera en suelo sanjuanino.