Felipe Fort encendió las redes sociales con una foto al borde de la censura

Felipe Fort captó la atención de sus seguidores este domingo al compartir una imagen íntima desde su hogar. El joven empresario eligió un espejo como escenario y posó de cuerpo entero con el torso al descubierto y unos jeans negros abiertos que mostraban su ropa interior blanca.

En la selfie se apreciaron los tatuajes de sus brazos y pecho junto a un estilo relajado y algo despeinado. Esta publicación, que careció de leyendas o emoticonos, se caracterizó por la luz natural y la ausencia de poses forzadas como una búsqueda de autenticidad bajo sus propias reglas estéticas.

La repercusión en las plataformas digitales fue inmediata y contó con la participación de su hermana Marta Fort, quien le escribió "Felipito" junto a un corazón. Los usuarios también dejaron mensajes de afecto como "Cuídalo tanto es un ángel tu hermano" y "Dos tipazos! Él y el Comandante", acompañando sus textos con imágenes de Ricardo Fort bailando.

Esta interacción se suma a una línea de exposición intimista que Felipe cultiva en redes, como ocurrió al publicar fotos de un antiguo cumpleaños con su padre. En esos recuerdos, Ricardo sostenía una torta vestido con una camiseta blanca, chaleco verde con botones metálicos, collares, reloj dorado y un anillo llamativo mientras besaba a su hijo,. En las postales, donde Felipe lucía una polo negra con gorra hacia atrás, también aparecían abrigos peludos y la presencia de Gustavo Martínez.

Actualmente, los mellizos transitan su adultez buscando consolidar sus propias historias tras haber festejado juntos sus 22 años en febrero,. Aquella velada especial con amigos tuvo una consigna "total black" en un ambiente sofisticado y minimalista cuyo lugar exacto no trascendió, a diferencia de 2023 cuando celebraron por separado.

La reciente fotografía viral y los recuerdos compartidos se enlazan como capítulos de una identidad en evolución donde la exposición pública convive con el legado de su familia y el fortalecimiento de los lazos entre hermanos.