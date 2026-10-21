Felipe Fort hizo duras declaraciones sobre su hermana Marta y hay escándalo

En una reciente entrevista brindada en Olga TV, Felipe Fort hablo sobre su hermana Marta Fort y destaco el excelente momento personal que ella atraviesa a partir de su participacion en el programa MasterChef Celebrity. El joven expreso que la ve muy contenta y entusiasmada con este desafio televisivo que cambio por completo su rutina diaria.

Durante su paso por el ciclo Tapados de Laburo, el mediatico aseguro que sigue detalladamente el desempeno de su familiar en el reality culinario. Ademas, remarco la gran evolucion que noto en la relacion de la joven con la gastronomia desde que se sumo a la competencia.

Segun explico, Marta Fort comenzo a preparar comida de forma habitual y ahora lo recibe en su domicilio con diferentes elaboraciones culinarias. "Cuando voy a la casa ahora me cocina. Le agradezco a MasterChef por enseñarle a mi hermana a cocinar", lanzo con humor durante la charla.

Felipe Fort recordo que antes de ingresar al ciclo televisivo ella no tenia ningun tipo de contacto con la cocina ni preparaba platos cotidianos. En la actualidad se la pasa practicando recetas variadas, aprendiendo tecnicas nuevas y mostrandole constantemente todos sus avances gastronómicos.

Para finalizar, destaco la excelente relacion y la cercania afectiva que mantiene con su hermana en el dia a dia a pesar de la distancia cotidiana. "No vivimos juntos, pero la verdad es que estamos mucho tiempo compartiendo, nos vemos muy seguido", concluyo sobre el vinculo diario.