Felipe Fort rechazó ir al VIP del Papa y le regaló chocolates a la gente

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó postales inesperadas donde Felipe Fort asistió a la misa central en el Monumento de los Españoles y sorprendió a todos los presentes al repartir chocolates y alfajores.

El heredero de El Comandante se hizo presente en la multitudinaria ceremonia que encabezó el Sumo Pontífice el lunes en Buenos Aires. Durante el evento el joven compartió productos de la empresa familiar con la gente que esperaba en el lugar en una escena verdaderamente llamativa.

La celebración religiosa que comenzó a las 11.30 reunió a más de 2500000 personas en el tradicional barrio porteño de Palermo. Antes de la misa el pontífice recorrió parte de la avenida Del Libertador a bordo del papamóvil para saludar a los congregados. En medio de esa marea humana el influencer se acercó a la gente para entregar las golosinas directo en sus manos.

Más tarde en su cuenta personal de Instagram publicó una selfie donde se lo veía con el rostro muy rojo por la fuerte exposición solar del mediodía. "Quemadito por el sol de hoy", escribió el joven en su perfil social tras la agotadora jornada. Además añadió la frase en inglés "God is good (Dios es bueno)" para cerrar su testimonio público.