Felipe Fort atravesó una situación límite el sábado pasado mientras viajaba junto a su novia y dos amigos por la Ruta 5, entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y 9 de Julio. Según informó el periodista Pepe Ochoa en el ciclo Bondi Live, el grupo se dirigía hacia una quinta cuando ocurrió el incidente vial que puso en riesgo sus vidas.

La maniobra peligrosa se desencadenó en un tramo de doble mano cuando el vehículo en el que se trasladaban intentó sobrepasar a un camión de gran porte. "El fin de semana, el sábado para ser preciso, en la Ruta 5 entre Carlos Casares y 9 de Julio, Felipe Fort con sus amigos tuvieron un accidente. Es una ruta doble mano y cuando intentaron pasar un camión, no vieron que venía un auto de frente y para evitar el choque, tuvieron que volantear a la banquina", detalló el panelista sobre el episodio.

Respecto a la ubicación de los ocupantes dentro del rodado, el comunicador aclaró que el joven empresario no era quien conducía al momento del despiste. "Él iba atrás con su novia, y adelante iban dos amigos. Estaban yendo a una quinta. Se llevaron un susto terrible, estaban en estado de shock. Por suerte no les pasó nada, están bien los cuatro", precisó Ochoa durante su relato en el programa de streaming.

Para llevar tranquilidad sobre el estado de salud del hijo de Ricardo Fort y sus acompañantes, se consultó al entorno legal de la familia tras el siniestro. "César Carozza me dijo que Felipe está bien, sus amigos y su novia también, no tienen ni un rasguño, la sacaron barata", aseguró el periodista confirmando que ninguno requirió asistencia médica de gravedad pese a la violencia de la maniobra evasiva.

Durante la emisión de Bondi Live, también se difundió una fotografía que registra el estado de la camioneta inmediatamente después de haber abandonado la cinta asfáltica. En la captura se observa al vehículo detenido al costado de la banquina sin daños estructurales graves, cerrando así un episodio que quedó solo en un mal momento para los cuatro jóvenes.