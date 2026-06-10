A pocas horas del inicio del Mundial 2026, las declaraciones de una de las figuras más polémicas del fútbol brasileño volvieron a encender la histórica rivalidad entre Argentina y Brasil. Felipe Melo, exmediocampista de la Verdeamarela y protagonista de numerosos cruces con futbolistas argentinos a lo largo de su carrera, aseguró que no considera a la Selección argentina superior al conjunto brasileño pese al gran presente que atraviesa el equipo de Lionel Scaloni.

Las palabras del exjugador llegaron en medio de la expectativa que genera el comienzo de la Copa del Mundo y cuando la Albiceleste aparece para muchos especialistas como una de las principales candidatas a quedarse con el título. La reciente victoria por 3-0 sobre Islandia en el último amistoso de preparación fortaleció aún más las ilusiones de los hinchas argentinos, aunque Felipe Melo no comparte ese análisis. "Con todo el respeto del mundo, hoy no pongo a la Argentina por delante de Brasil", afirmó durante una participación televisiva. La declaración generó sorpresa entre los presentes y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

La reacción de sus compañeros de programa fue inmediata. Algunos mostraron incredulidad ante la comparación, teniendo en cuenta los recientes logros obtenidos por el conjunto argentino y el rendimiento que viene sosteniendo desde la llegada de Lionel Scaloni al banco de suplentes.

Sin embargo, lejos de retroceder o matizar sus conceptos, Felipe Melo ratificó su postura y dejó en claro que mantiene plena confianza en el potencial de Brasil para afrontar la máxima cita del fútbol mundial. "No veo a la Argentina mejor que Brasil, es mi opinión", sostuvo.

La frase no pasó inadvertida y rápidamente alimentó el debate futbolero en ambos países. Mientras muchos consideran que la Selección argentina llega al Mundial como una de las grandes favoritas por su actualidad y la solidez mostrada en los últimos años, otros entienden que Brasil cuenta con un plantel de jerarquía suficiente para pelear por el título y mantenerse a la altura de cualquier selección del planeta.

Felipe Melo nunca ocultó su fuerte identificación con la camiseta brasileña. Durante su etapa como futbolista protagonizó varios enfrentamientos de alta tensión frente a equipos argentinos tanto en competencias de clubes como en torneos internacionales de selecciones. Su personalidad combativa y sus declaraciones directas lo transformaron en una figura frecuentemente asociada a la rivalidad entre ambos países.

Por eso, sus palabras adquieren una dimensión especial en la previa del Mundial. Más aún cuando Argentina y Brasil vuelven a aparecer en el grupo de selecciones señaladas como candidatas a llegar a las instancias decisivas del certamen.

Mientras el torneo está a punto de comenzar, las declaraciones de Felipe Melo agregan un nuevo capítulo a una rivalidad histórica que trasciende generaciones. Ahora será el turno de los protagonistas dentro de la cancha, donde tanto la Albiceleste como la Verdeamarela intentarán demostrar quién está realmente un paso por delante en la carrera hacia la gloria mundial.