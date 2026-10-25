Felipe Pettinato fue internado de urgencia y hay alerta por su salud mental

Alarma total por la salud mental de Felipe Pettinato. El mediático fue internado de urgencia en un hospital público en las últimas horas tras sufrir una "recaída". La noticia fue revelada por Pía Shaw en el programa SQP que se emite por la pantalla de América, donde detalló los pormenores de este delicado momento que atraviesa el hijo de Roberto Pettinato.

La periodista explicó al aire que la medida tomada "tiene que ver con su salud mental, algo que viene trabajando en lo personal y rodeado de su familia". La comunicadora detalló que la situación ocurrió "en las últimas horas" de forma repentina y que el joven se encuentra en un centro asistencial estatal, aunque no detalló de cuál se trata.

Ante la consulta de sus compañeros de panel, la comunicadora evitó confirmar si este nuevo cuadro clínico está ligado directamente al consumo de sustancias, ya que estaría en tratamiento como parte de sus obligaciones legales. En cambio, optó por ser cauta y remarcar sobre la continuidad del proceso: "Tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años".

Este episodio de internación se produce en medio de un escenario judicial muy complejo para Felipe Pettinato. Conviene recordar que en abril de este año el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 lo condenó a 3 años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Aquel fallo judicial estuvo motivado por el trágico incendio ocurrido en mayo de 2022 en su departamento de Belgrano, donde perdió la vida el neurólogo Melchor Rodrigo. En esa misma resolución, la Justicia decidió unificar dicha pena con una condena previa de 9 meses de prisión en suspenso por un caso de abuso sexual simple.

Al tratarse de una pena de ejecución condicional, el mediático no fue derivado a un penal, sino que se le impuso cumplir estrictas pautas impuestas por la Dirección de Asistencia y Ejecución Penal, entre las que figura someterse obligatoriamente a un tratamiento para sus adicciones. Además, hace 5 meses fue nuevamente denunciado por presunta estafa por falsificar recetas.