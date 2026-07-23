Las críticas internacionales que recibió la Argentina luego del Mundial 2026 continúan generando repercusiones. En ese contexto, el historiador Felipe Pigna salió al cruce de quienes calificaron al país como una sociedad racista y sostuvo que esa afirmación desconoce la historia argentina y aplica una "doble vara" al momento de analizar otros procesos históricos.

En una entrevista concedida a Perfil, el especialista aseguró que existen comportamientos discriminatorios que deben ser condenados, pero remarcó que no representan a la sociedad argentina en su conjunto.

"Nos acusan de racistas con una doble vara"

Pigna cuestionó que algunos países que hoy señalan a la Argentina también arrastran antecedentes de segregación y discriminación mucho más profundos.

"Nos acusan de racistas a nosotros y los españoles ejercieron un racismo brutal durante la conquista. Los estadounidenses tuvieron hasta la década del 60 iglesias segregadas y colectivos para blancos y para negros", sostuvo.

El historiador señaló que comparar esos antecedentes con la historia argentina implica desconocer las diferencias entre ambos procesos.

La historia argentina, según Pigna

Durante la entrevista, el historiador recordó que el país nunca tuvo un sistema de segregación racial establecido por ley y destacó algunas medidas impulsadas desde los primeros años de la independencia.

Entre ellas mencionó la Libertad de Vientres, aprobada tras la Revolución de Mayo, y la participación de afrodescendientes en el Ejército de los Andes comandado por José de San Martín.

Asimismo, explicó que la menor presencia visible de población afrodescendiente en la Argentina actual responde principalmente a procesos históricos de mestizaje y cambios demográficos, y no a una política sistemática de eliminación.

Condenó los insultos, pero rechazó las generalizaciones

Pigna también se refirió a los episodios de discriminación que pueden registrarse en los estadios de fútbol y sostuvo que deben ser sancionados.

"Es espantoso y hay que sancionarlo", afirmó.

Sin embargo, aclaró que esos hechos no pueden utilizarse para definir a toda una sociedad.

"Puede haber gente racista, claro que sí. Pero una cosa son determinadas personas y otra muy distinta decir que la Argentina es un país racista. No es lo que nos define", expresó.

"El fútbol es una excusa"

Para cerrar su análisis, el historiador consideró que parte de las críticas recibidas por la Argentina exceden el ámbito deportivo.

Según su visión, existe una mirada despectiva hacia algunos países latinoamericanos que se manifiesta también en el fútbol.

"Lo futbolístico es una excusa. Les molesta que, siendo un país de América Latina, estemos orgullosos de nuestro país. Las potencias buscan bajar la autoestima de las antiguas colonias", concluyó.

Las declaraciones de Pigna se producen en medio del debate internacional que se abrió tras la final del Mundial 2026 y las acusaciones de racismo que surgieron contra la Argentina en redes sociales y distintos medios de comunicación.