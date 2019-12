Felipe Solá sostuvo que "desideologizar las relaciones no implica perder identidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado peronista Felipe Solá advirtió hoy que "desideologizar" las relaciones internacionales "no implica perder identidad", al afirmar que "una política exterior seria necesita sobre todo logros en las relaciones diplomáticas".



Al exponer en el Americas Society-Council of the Americas que se realizó en esta capital, Solá, quien es mencionado como el posible canciller del gobierno de Alberto Fernández, planteó que "desideologizar las relaciones no implica perder identidad. La nuestra está clara, pero no la pondremos adelante de manera que nos impida relacionarnos con otros"



Añadió que "una política exterior seria necesita identidad pero sobre todo logros en las relaciones diplomáticas".



El evento fue organizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) bajo el lema "Un nuevo panorama para la Argentina" y reunió a empresarios, futuros legisladores y jefes de gobierno una semana antes del cambio de gobierno.