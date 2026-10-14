Felipe Viola será el encargado de impartir justicia en el partido entre San Martín y Temperley, uno de los compromisos más importantes que afrontará el Verdinegro en el cierre de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 18, por la fecha 34.

El árbitro estará acompañado por Iván Núñez y Federico Lapalma como asistentes, mientras que Kevin Bustos será el cuarto árbitro. San Martín llegará al encuentro con la necesidad de conseguir un resultado que le permita sostener sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Viola, de 31 años, cuenta con experiencia tanto en la Primera Nacional como en la Liga Profesional. Su recorrido incluye más de 90 partidos como juez principal y durante las últimas temporadas amplió su participación en la máxima categoría del fútbol argentino.

Uno de los aspectos que sobresalen en sus números es la cantidad de amonestaciones. Durante la actual Primera Nacional mantiene un promedio cercano a las 6 tarjetas amarillas por encuentro.

Los antecedentes de Felipe Viola

Viola nació el 6 de julio de 1995 y comenzó a ganar protagonismo en el ascenso antes de llegar a dirigir en Primera División.

Su debut en la máxima categoría se produjo en 2025. Desde entonces alternó designaciones entre la Liga Profesional y la Primera Nacional.

El árbitro ya tiene antecedentes en partidos que involucraron a San Martín de San Juan. En 2023 dirigió el triunfo 1-0 del Verdinegro como visitante justamente frente a Temperley.

Aquella tarde, además, sancionó un penal para San Martín y expulsó por doble amarilla a Agustín Sosa, futbolista del Gasolero.

San Martín se juega puntos importantes

El equipo sanjuanino recibirá a Temperley en un tramo decisivo de la temporada. Con pocas fechas por disputarse, cada punto puede modificar las posiciones y las posibilidades de avanzar a la instancia siguiente.

El Verdinegro buscará aprovechar la localía frente a un Temperley que también llega con objetivos importantes en la tabla.

La designación de Viola completa así uno de los datos centrales de la previa. El domingo, desde las 18, San Martín tendrá otra prueba determinante en la Primera Nacional.