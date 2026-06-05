La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada y desmembrada en Córdoba, sumó un nuevo detenido. Se trata de Osvaldo Facceta, de 47 años, quien fue arrestado por el presunto delito de encubrimiento agravado.

La medida fue solicitada por el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la investigación. Hasta el momento, el único imputado por el crimen era Claudio Barrelier.

Según la investigación, Facceta convivía en el inmueble donde se habría producido el hecho y mantenía una relación de amistad con Barrelier. Su declaración quedó bajo análisis de los investigadores debido a distintos elementos incorporados al expediente.

De acuerdo con su testimonio, el domingo 24 de mayo regresó al domicilio cerca de las 11.30 junto a un amigo. Aseguró que ingresó a la habitación donde habitualmente dormía y luego atravesó el patio para dirigirse a la cocina, sin encontrar a nadie en la vivienda.

También indicó que intentó comunicarse con Barrelier mediante un mensaje para informarle que estaba en el lugar, aunque no obtuvo respuesta. Según declaró, desde ese momento no volvió a tener contacto con él.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la referencia a un cambio en la ropa de cama. Facceta manifestó haber observado un acolchado de color claro sobre la cama, distinto al acolchado gris oscuro que recordaba haber visto el día anterior.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía de Instrucción N°13 dispuso el secreto de sumario por diez días. Además, se resolvió incorporar a la causa a dos fiscales especializados en delitos de género y contra la integridad sexual para fortalecer el abordaje del caso.

Se trata de Claudia Alejandra Romero y Juan Fernando Ávila Echenique. Ambos trabajarán en el análisis de posibles delitos conexos y en el desarrollo de nuevas líneas investigativas.

Con la detención de Facceta, la causa suma un segundo acusado mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y reconstruir las circunstancias que rodearon el crimen de Agostina Vega.