La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una nueva detención. Este lunes, la fiscalía ordenó el arresto de Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, según la principal hipótesis del caso, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde fue hallado.

La mujer quedó imputada por encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón en Córdoba. La medida fue adoptada luego de una serie de pruebas incorporadas al expediente y de las sospechas que pesan sobre el rol que pudo haber tenido en los hechos posteriores al crimen.

Andreani había declarado en dos oportunidades como testigo y, en los últimos días, había expuesto públicamente su versión. Según manifestó, le prestó el vehículo a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio, porque le aseguró que necesitaba trasladar ropa a un familiar. Incluso afirmó que luego se arrepintió de haber accedido al pedido.

Sin embargo, para los investigadores, el Ford Ka ocupa un lugar central en la reconstrucción de los movimientos realizados tras el asesinato. Las cámaras de seguridad analizadas durante la pesquisa registraron recorridos del automóvil en horarios considerados relevantes para esclarecer cómo fue trasladado el cuerpo de la víctima.

La detención de Andreani se suma a la de Claudio Barrelier, acusado por el femicidio, y a la de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda donde, de acuerdo con la acusación, ocurrió el crimen. Fassetta también fue imputado por encubrimiento agravado.

Los investigadores sospechan que pudo haber existido una red de colaboraciones posteriores al asesinato destinada a ocultar pruebas o dificultar la búsqueda de la adolescente mientras era intensamente buscada por familiares y fuerzas de seguridad.

Con tres personas detenidas, la fiscalía mantiene bajo reserva nuevas medidas probatorias y continúa analizando el entorno de Barrelier para determinar si hubo más personas involucradas en maniobras posteriores al femicidio de Agostina Vega.