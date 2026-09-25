La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó nuevos elementos a partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante la causa. Los investigadores encontraron fotografías de la joven en dispositivos pertenecientes a Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen.

Durante la pesquisa fueron peritados alrededor de 40 teléfonos vinculados al expediente. Dos de ellos pertenecían a Barrelier y contenían imágenes de Agostina y otro material anterior al asesinato que ahora forma parte de la prueba incorporada al caso.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Infobae, los elementos obtenidos de los dispositivos permiten reconstruir las conductas y movimientos del acusado antes y después del femicidio. Para los investigadores, parte de esa información refuerza la hipótesis de que el ataque habría sido planificado previamente.

El hallazgo también se vincula con una de las líneas sostenidas durante la investigación por el fiscal Raúl Garzón, quien había hablado públicamente de una “obsesión” de Barrelier hacia la adolescente al explicar la hipótesis construida a partir de las pruebas informáticas, genéticas, químicas y testimoniales reunidas en el expediente.

Otro dato que tomó relevancia es que uno de los teléfonos utilizados por Barrelier ya había sido intervenido por la Justicia antes del crimen, aunque por una causa completamente distinta. La medida se había ordenado mientras se investigaban presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir en una dependencia donde trabajaba el acusado.

La intervención se extendió entre el 14 y el 29 de mayo, período que incluyó los días anteriores y posteriores al asesinato de Agostina, ocurrido durante la madrugada del 24 de mayo. Sin embargo, en las comunicaciones analizadas en aquel expediente no surgieron referencias expresas a la adolescente ni al crimen.

La causa principal ya fue elevada a juicio. Barrelier permanece detenido y deberá enfrentar el proceso acusado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado. Junto con él serán juzgadas otras cinco personas acusadas de encubrimiento: Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz.

Además, el análisis de los dispositivos derivó en una investigación paralela contra Barrelier por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Por esta nueva acusación está previsto que sea indagado el próximo 29 de septiembre.