La investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando la cuarta detenida en la causa se negó a declarar ante la Fiscalía.

Se trata de Maranela “la gringa Ludmila” Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal imputado por el crimen ocurrido en la provincia de Córdoba. La mujer fue trasladada para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, pero decidió abstenerse de brindar testimonio.

“Negó los hechos, se abstuvo de declarar. Se mantiene la misma imputación que es encubrimiento agravado”, indicó su abogado, Alberto Jaime Felsztyna.

Palmero está imputada por encubrimiento agravado y es señalada por haber convivido con Barrelier en la vivienda donde se habría producido el hecho ocurrido durante la madrugada del domingo 24 de mayo.

Su defensa también fue consultada por un presunto mensaje enviado al principal acusado la noche del femicidio, aunque el letrado evitó referirse al contenido al no tener acceso completo al expediente. Adelantó además que solicitará la libertad de su defendida conforme avance el proceso judicial.

En la misma causa también están detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, imputados por encubrimiento doblemente calificado, quienes también se negaron a declarar durante la etapa de indagatoria.

El principal acusado, Claudio Barrelier, permanece detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género.

El fiscal Garzón ya dictó la prisión preventiva para los cuatro imputados y continúa con la recolección de pruebas de cara a la etapa de elevación a juicio, paso previo al debate oral por el femicidio de la adolescente de 14 años.