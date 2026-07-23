La investigación por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba, continúa incorporando pruebas tras las inspecciones oculares realizadas en la vivienda de los acusados. Según explicó el abogado que representa a la madre de la víctima, Carlos Nayi, los nuevos elementos obtenidos durante los procedimientos apuntan a que el ataque sexual contra la niña habría ocurrido en la habitación perteneciente a Osvaldo Fassetta, uno de los tres detenidos.

El letrado sostuvo que los resultados de las pericias fortalecen la hipótesis de la fiscalía contra Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen con prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Nayi aseguró que la vivienda donde se realizaron los procedimientos fue el escenario donde la menor habría permanecido cautiva durante aproximadamente un día y medio.

La reconstrucción del ataque y la escena investigada

Durante sus declaraciones, el abogado de la familia señaló que la habitación de Fassetta sería el lugar donde se produjo el abuso.

“El abuso sexual sucedió en la primera habitación, que es el lugar donde pernoctaba Osvaldo Fassetta”, afirmó Nayi.

Además, describió el inmueble como un espacio marcado por condiciones complejas y afirmó que las pruebas reunidas hasta el momento permiten descartar las versiones defensivas.

“Las pericias terminan de sepultar cualquier hipótesis exculpatoria”, sostuvo.

El representante legal también apuntó contra una persona que, según su interpretación, habría tenido conocimiento de situaciones sospechosas y no habría intervenido. Según indicó, ese tercero habría “guardado silencio” y realizado acciones que favorecieron a uno de los acusados.

La defensa cuestionó la reconstrucción de los hechos

Por su parte, el abogado defensor de Osvaldo Fassetta, Eduardo Allende, planteó una mirada diferente luego de participar de la inspección del domicilio.

El letrado destacó que la vivienda tiene dimensiones reducidas y una gran cantidad de objetos acumulados, elementos que —según sostuvo— deberían ser considerados al momento de analizar la reconstrucción de los hechos.

“Es mucho más chica de lo que uno se puede imaginar. Hay una gran cantidad de cosas acumuladas. Cualquier grito se podría haber escuchado”, manifestó.

Allende también cuestionó algunos aspectos técnicos de la investigación y señaló que deberán analizarse los resultados de las pruebas realizadas por la fiscalía.

Según explicó, en la vivienda se encontraron posibles rastros analizados mediante luminol, aunque remarcó que todavía deben conocerse las conclusiones definitivas de esos estudios.

La causa continúa con tres detenidos

La causa mantiene bajo prisión preventiva a Barrelier, Fassetta y Andreani, mientras la Justicia continúa recolectando pruebas para determinar las responsabilidades en el crimen.

Desde la querella consideran que las últimas pericias representan un avance significativo para sostener la acusación, mientras las defensas aguardan nuevos informes técnicos que permitan establecer otra interpretación de lo ocurrido dentro de la vivienda.