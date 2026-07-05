Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento en la causa, fueron trasladados desde el complejo penitenciario de Bouwer al penal de máxima seguridad de Cruz del Eje, en un operativo realizado bajo un estricto hermetismo y con importantes medidas de seguridad.

El traslado se concretó durante la madrugada del viernes, alrededor de las 3, sin previo aviso y con un fuerte despliegue del Servicio Penitenciario. La información fue confirmada por Eduardo Medina Allende, abogado defensor de Fassetta, quien señaló que el procedimiento se desarrolló en absoluto silencio.

El letrado explicó que, si bien este tipo de movimientos suelen ser ordenados por el Servicio Penitenciario, en esta oportunidad no descartó que también hayan intervenido la Justicia o el Gobierno provincial para disponer el cambio de establecimiento.

Según indicó Medina Allende, la decisión habría respondido a cuestiones vinculadas con la seguridad de los detenidos y no a incidentes ocurridos dentro de la cárcel de Bouwer. De hecho, aseguró que su defendido no había registrado inconvenientes durante el tiempo que permaneció alojado en ese establecimiento.

Tras su llegada al penal de Cruz del Eje, Barrelier y Fassetta fueron ubicados en celdas separadas, permanecen completamente aislados del resto de la población carcelaria y cuentan con monitoreo permanente durante las 24 horas.

Además, las autoridades dispusieron que ambos no puedan mantener ningún tipo de comunicación entre sí. "No se pueden comunicar entre ellos, están completamente aislados", afirmó el abogado en declaraciones al medio cordobés El Doce.

Fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron que, mientras permanecían en Bouwer, los imputados estaban alojados en el sector de enfermería, un espacio donde no era posible garantizar una supervisión constante.

Ante ese escenario, las autoridades resolvieron trasladarlos al penal de máxima seguridad de Cruz del Eje, donde existen mayores condiciones para ejercer un control permanente y reforzar las medidas de custodia mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega.