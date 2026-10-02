La Policía Bonaerense detuvo este jueves 1 de octubre a Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, acusado de ser el principal responsable del femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años encontrada muerta en su vivienda de Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre. Durante el operativo, familiares y vecinos de la víctima intentaron agredir al sospechoso y se produjeron enfrentamientos con los efectivos policiales.

El hombre fue localizado en la casa de su abuela, a pocos metros del domicilio donde ocurrió el crimen. La mujer también fue detenida por orden de la fiscal Mariela Miozzo, acusada de encubrimiento. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La captura se concretó después de un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de la DDI de San Isidro, personal especializado y distintas dependencias policiales. Los investigadores lograron determinar la ubicación del sospechoso mediante tareas de telecomunicaciones, lo que permitió realizar un allanamiento de urgencia.

"Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela", explicó la fiscal Miozzo en declaraciones a TN.

La detención coincidió con una movilización de familiares, amigos y vecinos de Aixa, quienes reclamaban justicia por el crimen. Al enterarse de que el sospechoso había sido localizado, varios manifestantes se dirigieron hacia la vivienda e intentaron atacarlo cuando los policías lo trasladaban.

En medio de los disturbios, algunas personas arrojaron piedras contra los móviles policiales. Los efectivos debieron establecer un cordón de seguridad para contener a los manifestantes y garantizar el traslado de los detenidos.

El crimen de Aixa y los antecedentes del acusado

El caso comenzó el miércoles 30 de septiembre, cuando el padre de Aixa regresó de trabajar y encontró a su hija sin vida en la vivienda familiar, ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján.

Aunque inicialmente la escena podía sugerir un suicidio, los investigadores detectaron elementos que despertaron sospechas. A partir de las primeras pericias, los testimonios y las tareas realizadas en el domicilio, la Justicia comenzó a investigar la posibilidad de que el escenario hubiera sido manipulado para ocultar un femicidio.

Las sospechas recayeron sobre Sofía, expareja de la víctima, quien tenía antecedentes por violencia de género. El hombre había sido detenido el 3 de diciembre de 2025 por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa, pero recuperó la libertad el 16 de julio de este año.

Otro elemento que quedó incorporado a la investigación fueron los mensajes que el acusado le envió a un amigo antes de desaparecer. En esas comunicaciones, aseguró que se había "mandado una cagada" y manifestó su intención de quitarse la vida.

Además, grabó un video de despedida dirigido a sus familiares y amigos, en el que expresó su cariño hacia sus allegados y sugirió que no volvería a verlos.

Con el sospechoso y su abuela detenidos, la causa continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de Aixa y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.