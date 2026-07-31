La autopsia practicada al cuerpo de Gemma Álvarez aportó uno de los elementos más relevantes para la investigación del femicidio ocurrido este jueves en Chimbas. El informe preliminar determinó que la mujer murió como consecuencia de 31 heridas de arma blanca, un dato que fortaleció la principal hipótesis que sostiene la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Fuentes judiciales indicaron que el estudio médico descartó que el disparo efectuado por un efectivo policial durante el procedimiento haya tenido relación con el fallecimiento. De esa manera, el resultado pericial despejó una de las dudas que había surgido tras el ataque, ya que el uniformado había abierto fuego en un intento por detener al agresor cuando escapaba del lugar.

Gemma murió en el acto.

Con ese elemento incorporado al expediente, los investigadores consideran que la secuencia del ataque coincide con la reconstrucción realizada hasta el momento. Según la hipótesis de la Fiscalía, Matías Ezequiel Marín, expareja de la víctima y detenido horas más tarde en Villa Obrera, habría esperado a Álvarez cuando salió de su vivienda para dirigirse a su lugar de trabajo.

La pesquisa sostiene que la mujer intentó escapar en su motocicleta mientras era perseguida por un Volkswagen Gol Trend blanco. En ese recorrido, el sospechoso le habría cerrado el paso y luego la habría atacado con un arma blanca, provocándole lesiones que, según confirmó la autopsia, resultaron mortales.

La víctima junto al presunto femicida y la hija que tenían en común.

Tras el ataque, el hombre abandonó el automóvil y escapó a pie por un descampado. En el vehículo quedaron documentación personal y otros elementos que fueron secuestrados por los peritos e incorporados a la causa. Horas más tarde fue localizado y detenido en un domicilio de Villa Obrera, donde fue encontrado con heridas que, de acuerdo con las primeras actuaciones, serían compatibles con lesiones autoinfligidas.

Con el resultado de la autopsia y la detención del principal sospechoso, la Fiscalía avanzará ahora con las próximas medidas procesales mientras continúa reuniendo pruebas para reconstruir de manera definitiva la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales.