La investigación por el femicidio de Nancy Godoy sumó un elemento que podría ser clave para reconstruir sus últimos movimientos. Los investigadores encontraron el celular de la docente rural entre sus pertenencias, dentro de un bolso hallado cerca del lugar donde apareció su cuerpo en el paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina.

El dispositivo será sometido a peritajes para determinar si contiene información relevante sobre las horas previas a su desaparición, posibles comunicaciones y los movimientos que realizó antes de morir. Por el momento, no se difundieron resultados del análisis ni se confirmó qué datos podrían recuperarse.

El hallazgo se produjo después de que el cuerpo de Godoy fuera localizado el miércoles, tras más de tres semanas de búsqueda. La docente, de 52 años, se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en una zona de difícil acceso.

La autopsia busca establecer cómo murió

Este jueves comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de Corrientes. El estudio será fundamental para determinar la causa y la data de muerte, además de establecer si existen lesiones que permitan reconstruir las circunstancias del crimen.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González están a cargo de la investigación. Entre las hipótesis que analizan, no descartan que la docente haya sufrido un ataque sexual antes de ser asesinada, aunque esa posibilidad todavía debe ser investigada y respaldada por pruebas.

El cuerpo fue encontrado durante un rastrillaje policial en un sector rural del paraje El Malezal. La zona había sido recorrida durante la búsqueda, que se intensificó después de la denuncia presentada por sus hijos.

Cinco detenidos por el crimen

Por el caso hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por delitos vinculados con el homicidio, mientras que la quinta enfrenta una acusación por falso testimonio.

Entre los principales sospechosos se encuentra Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy. También están imputados Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Rosa Leguizamón, vinculada con la docente y con sus traslados hasta el establecimiento, está acusada de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio tras brindar declaraciones contradictorias sobre el caso. Los cinco permanecen bajo prisión preventiva mientras avanzan las medidas judiciales.

Durante distintos allanamientos, los investigadores secuestraron prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias genéticas y análisis para establecer si guardan relación con el crimen.

La última comunicación y las denuncias de la docente

La última comunicación conocida de Godoy fue el 7 de octubre, cuando envió un audio a su nuera para contarle las dificultades que enfrentaba por la falta de agua y las condiciones de la escuela rural. Sus hijos denunciaron su desaparición el 15 de octubre.

Antes de desaparecer, la docente también había presentado cuestionamientos sobre el estado del establecimiento educativo y presuntas irregularidades. La Justicia deberá determinar si esas denuncias tienen alguna relación con el asesinato o si corresponden a una línea de investigación independiente.

El análisis del celular, los resultados de la autopsia y las pericias sobre los objetos secuestrados serán determinantes para avanzar en la reconstrucción de los hechos y establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados.