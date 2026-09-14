Femicidio en Barreal: su esposo quedó detenido por el crimen

La comunidad de Barreal, en Calingasta, quedó conmocionada este domingo 13 tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 26 años en el interior del hospedaje que alquilaba junto a su esposo. La víctima fue identificada como Camila Agustina Vecchiarelo, de 26 años, oriunda de Rosario, Santa Fe, y la investigación confirmó que sufrió un ataque con un arma blanca. Su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quedó detenido como principal sospechoso del crimen.

El hecho se conoció pasado el mediodía, alrededor de las 12:30, en un hospedaje ubicado sobre calle Cordillera de Ansilta al 48 Este, a unos 40 kilómetros de la Villa Calingasta.

El lugar fue preservado tras confirmar el crimen.

Vecchiarelo se encontraba en San Juan junto a Riveros, con quien se había casado en julio pasado. La joven era oriunda de Rosario, mientras que el hombre es de Tartagal, Salta. Ambos residían temporalmente en Barreal mientras hacían el curso para convertirse en gendarmes y alquilaban un departamento en el complejo donde finalmente ocurrió el crimen.

El hallazgo se produjo luego de que una expareja de Riveros, que reside en Salta, advirtiera una publicación realizada por el hombre en redes sociales en la que habría manifestado su intención de quitarse la vida. Ante esa situación, la mujer se comunicó con un amigo de la pareja que se encontraba en Barreal y le pidió que verificara qué estaba ocurriendo.

El conocido se dirigió hasta el hospedaje y golpeó reiteradamente la puerta del departamento. Como no obtuvo ninguna respuesta, se comunicó con el propietario del complejo para solicitarle que abriera el inmueble.

Al ingresar, encontraron una escena que activó de inmediato el operativo policial. Según los primeros datos incorporados a la investigación, Riveros se encontraba sobre el cuerpo sin vida de su esposa, que estaba cubierto con una sábana. El hombre también presentó heridas cortantes en las manos y lesiones superficiales en la zona del tórax, al parecer la mujer se defendió del ataque.

Cerca de las 21 horas fue levantado el cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial.

Personal de la Comisaría 33ª de Barreal llegó al lugar y preservó la escena, mientras puso en conocimiento de lo ocurrido a la UFI Delitos Especiales. Poco después se trasladaron hasta el hospedaje el ayudante fiscal César Recio y el fiscal Adolfo Díaz, quienes quedaron al frente de las primeras medidas judiciales.

Durante las tareas realizadas en el inmueble, los investigadores enprincipio indicaron que la víctima presenaría dos heridas cortopunzantes profundas en el cuello y alrededor de otras siete lesiones en distintas partes del cuerpo. Esos elementos fueron incorporados a la causa para determinar con precisión la mecánica del ataque tras la autopsia.

La Fiscalía ordenó además el secuestro de distintos elementos que podían aportar evidencia para reconstruir lo ocurrido. Entre ellos se levantaron prendas de vestir, el arma que habría sido utilizada en el crimen y los teléfonos celulares pertenecientes a la víctima y al sospechoso.

Mientras avanzaron las pericias y las medidas judiciales, el cuerpo de Vecchiarelo permaneció en el lugar hasta que se completaron las diligencias ordenadas por la Fiscalía. Cerca de las 21, los investigadores realizaron el levantamiento y trasladaron los restos de la joven hacia la Morgue Judicial.

En paralelo, Riveros fue trasladado a un centro de salud de Barreal debido a las heridas que presentaba. Los médicos lo asistieron, curaron las lesiones y posteriormente le otorgaron el alta. Una vez finalizada la atención médica, efectivos policiales lo trasladaron hasta la Comisaría 33ª, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia, la cual ordenó que en horas de la noche cerca de las 22 el acusado iba a ser trasladado a la Central de Policía.

Los investigadores también analizaron la posibilidad de que, después del ataque, el hombre intentara quitarse la vida. En el interior del hospedaje encontraron una soga y otros elementos que fueron incorporados como evidencia. Además, cuando ingresaron los policías, Riveros se encontraba inconsciente y habría presentado espuma en la boca, por lo que se investigó si pudo haber ingerido alguna sustancia.

Por el momento, la investigación buscó establecer qué ocurrió dentro del departamento y cuál fue el desencadenante del ataque que terminó con la vida de la joven. Las pericias sobre el lugar, los elementos secuestrados y los teléfonos celulares serán determinantes para reconstruir las últimas horas de la pareja y avanzar en la acusación contra Riveros.