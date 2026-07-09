Un hombre de 36 años fue detenido acusado de asesinar a Mercedes Errapan, de 32 años, raptar a su hija de 7 años y anticipar el crimen en una serie de cartas manuscritas donde describía cómo pensaba ejecutarlo y cuál sería su plan de fuga. La menor fue rescatada ilesa tras un amplio operativo policial en Pergamino.

El hecho ocurrió este martes en Junín. Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer herida de arma de fuego en una vivienda de la calle Iberlucea. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a Mercedes Errapan sin vida, tendida boca abajo en el baño, con un disparo en la nuca.

En un primer momento fue demorado preventivamente Jonathan Videla, pareja de la víctima, quien declaró que había regresado a la vivienda luego de salir a trabajar y encontró la escena del crimen. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad orientó rápidamente la investigación hacia Sebastián Daniel Bonafe, padrino de la hija de la mujer.

Una de las cartas que dejó el femicida.

Las imágenes registraron que, pocos minutos después de que Videla abandonara la casa para ir a trabajar, Bonafe ingresó al domicilio tras saltar un paredón. Casi tres horas más tarde fue captado saliendo junto a la niña de 7 años.

Con esa evidencia, personal de la DDI Junín allanó la vivienda del sospechoso y encontró cuatro cartas manuscritas en las que detallaba el asesinato y el recorrido que pensaba realizar para escapar. En uno de los escritos expresó: "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín". También describía caminos alternativos por zonas rurales para evitar controles y señalaba que había estudiado previamente el trayecto.

La continuación de la carta.

Ante la desaparición de la menor, la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, activó la Alerta Sofía mientras se reconstruía el recorrido del acusado mediante cámaras de seguridad.

Los investigadores determinaron que Bonafe circuló por la Ruta Nacional 188 junto a la niña y luego continuó viaje hacia Pergamino, donde ambos fueron vistos en un kiosco del centro. Finalmente, un operativo cerrojo permitió ubicarlos en la zona de Alsina y Becerra.

Al verse rodeado por la Policía, el sospechoso ingresó con la menor a un cañaveral y le apoyó un cuchillo sobre el cuello mientras amenazaba con matarla. Tras varios minutos de negociación, los efectivos lograron que depusiera su actitud, lo redujeron y rescataron a la niña sin lesiones.

La denuncia que había realizado la víctima

La investigación también reveló que Mercedes Errapan había denunciado a Bonafe tres semanas antes del femicidio. Según la presentación realizada el 16 de junio en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín, el acusado presuntamente había filmado con un celular a la hija de la mujer mientras la niña se encontraba en el baño.

A raíz de esa denuncia, la Justicia inició una causa penal y el viernes 3 de julio el sospechoso fue allanado por la Policía Federal en el marco de una investigación por presunto grooming.

Además, Bonafe registraba otras tres denuncias previas por violencia de género y violencia familiar, entre ellas causas por lesiones, amenazas y agresiones contra una compañera de trabajo y familiares. Todos esos antecedentes ahora forman parte de la investigación que busca reconstruir el contexto previo al femicidio y al rapto de la menor.