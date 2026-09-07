Un femicidio conmocionó a la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Una mujer de 62 años fue asesinada a puñaladas en su vivienda y por el crimen fue detenido su marido, de 64, quien quedó a disposición de la Justicia.

La víctima fue identificada como Silvia Beatriz Mina, mientras que el acusado es Marcelo Roberto Tesio. Según la investigación, el hecho ocurrió este domingo en una casa ubicada sobre la calle Asunción, donde el matrimonio habría mantenido una fuerte discusión.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el enfrentamiento verbal escaló hasta que el hombre habría tomado una cuchilla de la cocina y atacado a su esposa en distintas partes del cuerpo. Como consecuencia de las heridas, Mina murió en el lugar.

El episodio fue descubierto luego de un llamado al 911. Efectivos de la Comisaría 6ª de Merlo llegaron hasta la propiedad y constataron el fallecimiento de la mujer. En el mismo domicilio encontraron al esposo, quien fue inmediatamente aprehendido.

El acusado fue hospitalizado y luego quedó detenido

Tesio presentaba heridas cortantes en el cuello y en ambos brazos, por lo que fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Luego de recibir asistencia médica, fue dado de alta y quedó detenido a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de Morón, especializada en violencia familiar y de género.

Según otros medios que accedieron a información del caso, en la vivienda fue secuestrada una cuchilla que habría sido utilizada durante el ataque. Además, fuentes policiales señalaron que no se encontraron denuncias previas por violencia de género dentro de la pareja.

Mina y Tesio llevaban 39 años casados. La investigación ahora busca reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al crimen y establecer las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Podría recibir prisión perpetua

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y quedó en manos del fiscal Vaccaro. El acusado debía ser indagado este lunes como parte del avance de la investigación.

La figura penal que se le imputa contempla la prisión perpetua. Mientras tanto, los investigadores continúan con las pericias y demás medidas de prueba para reconstruir la mecánica del femicidio.