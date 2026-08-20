Un brutal femicidio conmocionó este miércoles al centro de Rosario. Carina Andrea Candelas, de 56 años, fue asesinada de siete puñaladas dentro de la farmacia donde trabajaba. Por el crimen fue detenido su exmarido, un hombre de 55 años que escapó del lugar después del ataque.

El hecho ocurrió durante la mañana en una farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos. Según la reconstrucción inicial, el sospechoso llegó hasta el comercio en un Citroën C-Elysee, estacionó en doble fila e ingresó al establecimiento.

Una vez dentro, el hombre habría llevado a Candelas hasta una habitación del local, donde la encerró y la atacó con un arma blanca. La mujer recibió siete heridas en la zona toracoabdominal.

Los gritos de auxilio alertaron a sus compañeras de trabajo, que lograron salir de la farmacia y dieron aviso a la Policía. El atacante abandonó el cuchillo utilizado en el lugar, salió del comercio y escapó en el mismo vehículo en el que había llegado.

La secuencia también fue advertida por personas que se encontraban en las inmediaciones. Una testigo vio al sospechoso abandonar rápidamente el lugar y aportó información sobre el vehículo utilizado para escapar.

Tras un operativo de búsqueda, efectivos de la Policía Motorizada localizaron al acusado en Colón al 2000, cerca de su domicilio, en el barrio República de la Sexta. De acuerdo con la información policial, el hombre intentó quitarse la vida antes de ser aprehendido.

El caso quedó en manos de la fiscal Laura Riccardo, quien ordenó distintas medidas a la Policía de Investigaciones para reconstruir la mecánica del crimen y avanzar con la causa.

El sospechoso había sido reconocido rápidamente por las trabajadoras de la farmacia debido a que era la expareja de Candelas. La investigación continúa para determinar las circunstancias previas al ataque y completar las medidas judiciales correspondientes.