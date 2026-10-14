La investigación por la muerte de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años encontrada sin vida en una pensión de Rosario, sumó nuevos datos este martes 13 de octubre. El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima presentaba signos de asfixia y traumatismos en distintas partes del cuerpo. Por el hecho permanece detenido Eliel Gerónimo Noel Schiffo, un expolicía de 37 años que, según las primeras investigaciones, habría permanecido aproximadamente 24 horas junto al cadáver.

Los resultados fueron incorporados a la causa que lleva adelante la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. La funcionaria solicitó estudios complementarios para determinar las circunstancias exactas de la muerte y avanzar con la investigación. El sospechoso será sometido a una audiencia imputativa este jueves 15 de octubre y podría ser acusado formalmente de femicidio.

El cuerpo de Bárbara fue encontrado en una pensión ubicada sobre calle Juan José Paso al 6200, en la zona noroeste de Rosario. Estaba envuelto en una frazada, en un rincón de la cocina, donde también había una valija y una caja de reparto. Aunque inicialmente trascendió que los restos estaban dentro de una valija, fuentes judiciales aclararon posteriormente que se encontraban cubiertos por una frazada.

El dato clave que permitió encontrar a Bárbara Aragón

La reconstrucción de las últimas horas de la joven comenzó con el testimonio de un conductor de una aplicación de viajes. El hombre contó a la familia que había trasladado a Bárbara hasta la pensión durante la mañana del sábado, alrededor de las 11.45.

Según su relato, minutos después de dejarla en el lugar, la joven le escribió para que regresara a buscarla. Sin embargo, cuando el conductor volvió, Bárbara nunca salió del inmueble, pese a que tocó bocina en reiteradas oportunidades.

Con esta información, los familiares realizaron la denuncia y personal del Comando Radioeléctrico ingresó a la propiedad, donde finalmente encontró el cuerpo.

Los investigadores establecieron además que el expolicía le había transferido $14.000 a la víctima para pagar su traslado desde Villa Gobernador Gálvez hasta la pensión.

De acuerdo con los primeros testimonios reunidos, la joven había acudido al lugar para prestar un servicio sexual. Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía es que el acusado se habría negado a pagarle y posteriormente la habría estrangulado. Esta versión todavía debe ser corroborada mediante las pruebas judiciales.

Quién es el expolicía detenido por el presunto femicidio

Eliel Gerónimo Noel Schiffo, de 37 años, fue detenido y trasladado a la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron su teléfono celular, que será sometido a peritajes.

El sospechoso cuenta con antecedentes penales. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico, luego de que se comprobara su participación en una organización dedicada a la comercialización de drogas. Había sido detenido en marzo de 2019 mientras trasladaba un kilo de cocaína en el baúl de un vehículo.

Tras ser expulsado de la Policía de Santa Fe, volvió a ser detenido en julio de 2024 por usurpación de títulos y honores. En aquella oportunidad, las autoridades encontraron entre sus pertenencias una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.

Mientras avanzan los peritajes, la Fiscalía busca determinar cómo ocurrió la muerte de Bárbara, reconstruir sus últimas horas y establecer la responsabilidad penal del detenido. Los resultados complementarios de la autopsia serán fundamentales para la audiencia prevista para este jueves.