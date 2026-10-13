El femicidio de Bárbara Camila Aragón, una joven de 26 años, conmocionó a Rosario luego de que su cuerpo fuera encontrado dentro de una valija en una pensión del barrio Empalme Graneros. Por el crimen fue detenido un hombre de 37 años, expolicía de Santa Fe y con antecedentes por narcotráfico.

La joven, oriunda de Villa Gobernador Gálvez, era buscada por su familia desde el sábado, cuando perdieron contacto con ella. El hallazgo se produjo durante la madrugada del domingo 11 de octubre, en un inmueble ubicado sobre Juan José Paso al 6200.

Según la información difundida por medios locales, el cuerpo estaba envuelto en una frazada, dentro de una valija y junto a una caja de reparto, en un sector de la cocina de un departamento situado en la planta alta de la pensión.

El mensaje que recibió el remisero

Uno de los elementos que los investigadores buscan esclarecer es la comunicación que Bárbara mantuvo con un remisero que la había trasladado hasta el domicilio durante la mañana del sábado.

De acuerdo con el relato de una familiar, minutos después de dejarla, el conductor recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla. El hombre volvió hasta el lugar y tocó bocina, pero no obtuvo respuesta y finalmente se retiró.

Ante la falta de noticias, los familiares continuaron buscándola hasta que se acercaron a la pensión y alertaron a la Policía. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y revisaron el departamento, donde encontraron al sospechoso y luego descubrieron el cuerpo.

Quién es el detenido

El acusado es un expolicía de 37 años que había sido exonerado de la fuerza de seguridad santafesina. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por integrar una organización vinculada al traslado de cocaína desde Rosario hacia Reconquista.

Tras el hallazgo, la fiscalía ordenó su detención por el delito de homicidio calificado por femicidio. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Los investigadores también secuestraron un teléfono celular para realizar pericias informáticas y reconstruir las últimas horas de la víctima. El análisis del dispositivo podría aportar información sobre sus comunicaciones y las circunstancias previas al crimen.

La causa continúa en investigación para establecer cómo ocurrió el femicidio y determinar todos los elementos relevantes para el proceso judicial.