Femicidio en San Martín: asesinó a su pareja de 19 puñaladas

Un brutal femicidio conmocionó al partido bonaerense de San Martín. Romina Alejandra Cardozo, de 38 años, fue asesinada de 19 puñaladas luego de una discusión con su pareja, Aaron Emanuel Cruz Rojas, de 24 años, quien también murió tras el violento episodio.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en una vivienda ubicada sobre la calle Rivadavia, en Villa Maipú, frente al predio de Tecnópolis. La Justicia intenta reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento y determinar con precisión las circunstancias en las que murieron ambos.

Según la información incorporada a la investigación, la discusión se habría iniciado luego de que la mujer encontrara mensajes en el teléfono celular de su pareja y le realizara un reclamo.

La mujer recibió 19 puñaladas

Personal policial llegó al lugar después de recibir un llamado al 911 que advertía sobre un supuesto incendio. Sin embargo, al arribar comprobaron que el episodio había sido mucho más grave.

Familiares de Cardozo relataron que la pareja había protagonizado un violento enfrentamiento con armas blancas. La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Belgrano.

Pese a los esfuerzos médicos, murió como consecuencia de las lesiones. Posteriormente, los peritos de la Policía Científica determinaron que había recibido un total de 19 puñaladas en diferentes partes del cuerpo.

Por su parte, Cruz Rojas fue encontrado sin vida sobre la avenida Constituyentes.

Investigan cómo murió el presunto agresor

Una de las principales hipótesis apunta a que el hombre habría resultado herido mientras Cardozo intentaba defenderse del ataque.

Los investigadores trabajan para establecer si esas lesiones fueron finalmente las que provocaron su muerte.

Cruz Rojas había salido de prisión aproximadamente un mes y medio antes del hecho. Además, después del ataque habría intentado prender fuego la vivienda, aunque vecinos del lugar lograron apagar las llamas antes de que se propagaran.

La causa quedó a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial San Martín, encabezada por la fiscal Gabriela Pino.

La investigación deberá determinar el móvil definitivo del crimen, reconstruir la secuencia completa del enfrentamiento y establecer las causas exactas de la muerte del presunto femicida.