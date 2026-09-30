Una discusión de pareja terminó en un femicidio seguido de suicidio este martes por la tarde en una vivienda de Villa Maipú, en el partido bonaerense de San Martín. Romina Alejandra Cardozo, de 38 años, fue atacada a puñaladas y murió poco después en el Hospital Belgrano.

Su pareja, un joven de 24 años identificado como Aaron Emanuel Cruz Rojas, murió en el lugar después de provocarse una grave herida. La Justicia investiga ahora la secuencia exacta de lo ocurrido dentro de la casa.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales, el conflicto habría comenzado después de que Cardozo encontrara mensajes en el teléfono celular de su pareja. El reclamo habría derivado en una fuerte discusión y, posteriormente, en un enfrentamiento con un arma blanca.

El pedido de auxilio de los vecinos

El episodio fue descubierto cuando un vecino advirtió que salía humo de la vivienda. Junto con otras personas, intentó ingresar para controlar lo que parecía ser un incendio.

Al entrar encontraron a Rojas muerto y a Cardozo gravemente herida, tendida en el piso. Los vecinos retiraron al hombre del domicilio y trasladaron a la mujer hasta el Hospital Belgrano, pero los médicos no pudieron salvarla debido a la gravedad de las heridas.

Según fuentes citadas por Infobae, los peritos contabilizaron 19 heridas de arma blanca en el cuerpo de Cardozo. TN, en tanto, informó que testigos habían señalado que la mujer recibió más de una decena de puñaladas.

Intentó incendiar la vivienda

Después del ataque, Rojas habría intentado prender fuego la casa. Los vecinos lograron intervenir y sofocar las llamas antes de que el incendio se propagara.

El joven finalmente se provocó una herida en el cuello que le causó la muerte. La Justicia deberá establecer también las circunstancias exactas de su fallecimiento y reconstruir qué ocurrió durante los últimos minutos dentro de la vivienda.

Una madre de dos hijos

Cardozo tenía 38 años y era madre de dos hijos. Una de sus hijas vivía con ella en la vivienda donde ocurrió el crimen, mientras que su hijo varón reside con su padre.

Vecinos señalaron además que Rojas había estado preso desde los 16 años y que había recuperado la libertad recientemente.

En un primer momento, el episodio fue relacionado con un posible conflicto vinculado al consumo de drogas. Sin embargo, fuentes relacionadas con la investigación indicaron que la principal línea que se analiza actualmente apunta a un conflicto de pareja y a los celos.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Pino, que trabaja para determinar cómo se produjo el enfrentamiento y establecer las circunstancias de las muertes.