Una joven de 20 años murió en la ciudad de Santa Fe tras sufrir quemaduras en entre el 85% y el 90% de su cuerpo. Por el hecho fue detenido su pareja, un hombre de 34 años que quedó acusado de homicidio doloso calificado por el vínculo en contexto de violencia de género.

La víctima fue identificada como Naiara Esperanza Coronel. El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en calle Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre. Según la acusación de la Fiscalía, la joven se encontraba durmiendo cuando el imputado habría utilizado un líquido inflamable sobre ella y el colchón antes de iniciar el fuego.

Coronel fue trasladada al hospital José María Cullen con graves quemaduras y finalmente murió como consecuencia de una falla multiorgánica. El sospechoso fue detenido en el centro de salud.

En un primer momento, el acusado sostuvo ante la Policía que había escuchado gritos provenientes del baño y que encontró a su pareja envuelta en llamas. También aseguró que intentó apagar el fuego con agua y que sufrió una quemadura en una de sus manos durante esa maniobra.

Sin embargo, durante una audiencia realizada ante el juez Luis Octavio Silva, la fiscal Natalia Giordano sostuvo que la hipótesis de la investigación es diferente. El hombre fue acusado formalmente por homicidio doloso calificado por el vínculo en contexto de violencia de género y la Fiscalía adelantó que solicitará su prisión preventiva.

La representante del Ministerio Público de la Acusación afirmó que el imputado habría empleado un líquido inflamable como acelerante mientras la víctima estaba acostada. Según sostuvo durante la audiencia, la investigación apunta a que existió intención de matarla.

La pareja convivía desde el año pasado. De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía, la relación habría estado atravesada por episodios de malos tratos, celos, insultos y agresiones físicas y psicológicas contra la joven.

Por su parte, la defensa del acusado sostuvo que se trató de un “hecho fortuito” y también hizo referencia a un supuesto consumo de drogas. La investigación continuará para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.