Una mujer de 36 años fue asesinada en su vivienda de Valeria del Mar y su hijo de 12 años encontró el cuerpo al regresar de una actividad de boy scouts. Por el crimen de Aldana Novik Rojas fue detenida su pareja, quien fue trasladada al Hospital de Pinamar debido a las heridas que presentaba.

El hecho se descubrió el sábado 17 de octubre. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, durante la mañana el niño había escuchado una discusión entre su madre y el hombre. Más tarde salió de la casa y, al regresar, encontró a la mujer sin vida y con múltiples heridas de arma blanca.

La Policía fue alertada y comenzó un operativo para localizar al principal sospechoso.

La llamada en la que habría confesado el crimen

Mientras los efectivos buscaban al hombre, la madre del acusado aportó un dato clave para la investigación. Según su relato, su hijo la llamó a las 17.46 y durante la comunicación le pidió perdón y le habría confesado que atacó a Aldana con un cuchillo.

Después de esa conversación, la mujer intentó volver a comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. Horas más tarde, el sospechoso contactó a un amigo y le compartió su ubicación. Esa persona dio aviso a la Policía, que consiguió encontrarlo y detenerlo.

Al momento del arresto, el hombre tenía heridas cortantes en un brazo, el cuello y el abdomen. Por ese motivo, fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde quedó internado.

La investigación continúa

La causa fue caratulada como homicidio en contexto de violencia de género. Los investigadores trabajan para reconstruir las circunstancias del ataque y establecer la secuencia de los hechos dentro de la vivienda.

Entre los puntos que buscan esclarecer se encuentra lo ocurrido después de la discusión que escuchó el hijo de la víctima y antes del hallazgo del cuerpo.