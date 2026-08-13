Un nuevo elemento se incorporó a la investigación por el femicidio de Romina en Villa Devoto: antes de asesinar a su pareja a puñaladas, Walter, de 56 años, dejó una carta dirigida a sus hijos en la que expresó sus conflictos con la víctima y anticipó lo que estaba por hacer.

El escrito ya fue incorporado al expediente y es analizado por la Justicia como una pieza relevante para reconstruir la secuencia del crimen ocurrido en la vivienda familiar de Pedro Morán al 5200.

En la carta, el hombre realizó varios reproches vinculados con cuestiones económicas y con la relación que mantenía con Romina. También manifestó sentirse desplazado de la vivienda y terminó el mensaje con una despedida dirigida a sus hijos.

“Quiero decir lo que siento, estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más porque me recagó en todo”, escribió.

En otro tramo, hizo referencia a cuestiones patrimoniales y a las deudas familiares antes de cerrar el mensaje con una frase que ahora es analizada por los investigadores: “Me recagó... lo lamento, los amo hasta siempre”.

El contenido de la carta será confrontado con las declaraciones de testigos y los resultados de las pericias para determinar el contexto y las circunstancias que rodearon el ataque.

Huyó y fue detenido a 200 metros

Después de atacar a Romina, Walter salió de la vivienda e intentó escapar. La Policía de la Ciudad logró localizarlo a unos 200 metros del domicilio.

Cuando fue encontrado, tenía heridas cortantes en la zona del cuello. Personal del SAME lo asistió y determinó que debía ser trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permaneció bajo custodia y fuera de peligro.

Los investigadores sospechan que las lesiones fueron provocadas por el propio agresor en un intento de quitarse la vida después del femicidio.

Mientras Walter permanece bajo atención médica y a disposición de la Justicia, la carta, los testimonios y los peritajes serán claves para reconstruir los momentos previos y posteriores al asesinato de Romina.