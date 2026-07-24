Lo que comenzó como una tragedia familiar terminó convirtiéndose en una búsqueda incansable. Candela Jalabert nunca creyó que la muerte de su hermana Agostina hubiera sido un hecho aislado. Convencida de que se trataba de un femicidio, decidió reconstruir los últimos movimientos de la víctima y seguir de cerca a su expareja, quien finalmente fue detenido más de tres años después.

El crimen ocurrió el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, México. Candela regresó al departamento que compartía con Agostina y la encontró sin vida. Desde ese momento sostuvo que la principal sospecha debía recaer sobre Juan Manuel Reverter, quien había retomado recientemente la relación con su hermana y era la última persona que había estado con ella.

Mientras la investigación avanzaba lentamente, Candela decidió recopilar información, reconstruir los movimientos del sospechoso y mantenerse atenta a cualquier dato sobre su paradero. Esa búsqueda fue acompañada por el trabajo de las autoridades, que lograron localizar a Reverter en Estados Unidos. Este jueves fue detenido y quedó a disposición de la Justicia para iniciar el proceso de extradición hacia México.

La familia de Agostina sostiene desde el primer día que la joven fue víctima de un femicidio y espera que la detención permita esclarecer definitivamente lo ocurrido. Tras años de incertidumbre, consideran que la captura representa el primer paso para obtener justicia por el crimen.