Femicidio: mató a puñaladas a su ex pareja y pretendió simular que se había tratado de un suicidio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Un hombre fue detenido en el partido bonaerense de Merlo, acusado del femicidio de su ex pareja y luego de haber pretendido simular que la mujer se había suicidado porque él no aceptaba retomar el vínculo.



La víctima fue identificada como Paola Betiana Roldán, de 33 años, quien, cuando acudió la policía, se encontraba tendida boca abajo, ya muerta, con varias heridas de arma blanca y marcas del golpes en el rostro.



Así lo informaron fuentes policiales, quienes consignaron que el hombre será indagado en las próximas horas en sede judicial de Morón.



El hecho ocurrió ayer por la tarde en una casa ubicada en la calle la Juana Azurduy al 1200, de Parque San Martín, al oeste del conurbano.



Según consignaron las fuentes, la primera versión que el hombre le dio a la policía fue que la mujer se había suicidado porque él no aceptaba volver a retomar la relación de pareja.



El femicidio se dio en la jornada en la que se festejaba el tradicional día de San Valentín.



El detenido quedó imputado por homicidio agravado por el vínculo y en las próximas horas será indagado por la Fiscalía Temática de Violencia Familiar y de Género del departamento judicial de Morón.



Las actuaciones se encuentran a cargo de la Comisaría Tercera de Merlo.