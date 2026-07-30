El femicidio de Gemma Álvarez sigue causando conmoción en San Juan. En medio del dolor por el crimen, amigas de la mujer compartieron en redes sociales una fotografía que adquirió un fuerte significado tras conocerse su muerte: en la imagen, Gemma sostiene un cartel con la consigna "Ni Una Menos", símbolo de la lucha contra la violencia de género.

La publicación fue acompañada por un mensaje que rápidamente se viralizó: "No fuiste escuchada Gema porque tanta maldad hasta cuando ni una menos". El posteo generó cientos de mensajes de despedida y pedidos de justicia para la víctima.

Un crimen que conmocionó a la provincia

Gemma Álvarez fue asesinada en la mañana de este jueves en la zona de la Costanera. Según la investigación, su expareja, Matías Exequiel Marín, la habría embestido con un automóvil cuando circulaba en motocicleta y luego la atacó con un arma blanca. Tras el hecho, escapó y desde entonces permanece prófugo.

De acuerdo con la investigación judicial, sobre el sospechoso pesaba una restricción de acercamiento dictada a partir de una denuncia realizada por la propia víctima. La Fiscalía de Delitos Especiales y la Policía de San Juan continúan trabajando para dar con su paradero.

La despedida de familiares y amigos

Además del homenaje en redes sociales, familiares difundieron la información sobre el velorio de Gemma Álvarez, que se realizará este jueves desde las 19 en la cochería municipal de Chimbas. La convocatoria se multiplicó entre allegados y vecinos que expresaron su pesar por el crimen y reclamaron justicia.