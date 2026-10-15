La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una mesa de control y monitoreo para evaluar los posibles impactos del fenómeno de El Niño en el norte argentino y fortalecer la coordinación entre distintas áreas del Gobierno nacional.

El encuentro se realizó en la sede ministerial, donde funciona la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y reunió a funcionarios de Seguridad, Comunicación y Prensa de la Presidencia y autoridades del organismo de emergencias.

Durante la reunión analizaron escenarios de riesgo, herramientas de monitoreo y medidas para mejorar la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y otras emergencias vinculadas con el fenómeno climático.

Un plan federal para anticipar emergencias

Las acciones forman parte del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, aprobado mediante la Resolución 559/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y coordinado por la AFE.

El objetivo es fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias y establecer mecanismos permanentes de coordinación técnica para responder de manera más eficiente ante eventuales contingencias.

Desde abril de 2026, la Agencia Federal de Emergencias realizó 12 instancias de articulación y coordinación federal. Además, activó mecanismos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en los niveles nacional, federal y regional.

También se conformó la Mesa Nacional de Seguimiento ENOS 2026-2027, destinada a reforzar el seguimiento de la evolución del fenómeno y coordinar medidas preventivas.

Monitoreo y modelos de riesgo en seis provincias

Entre las herramientas implementadas se encuentra el tablero ENOS del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), que reúne pronósticos, alertas, información hidrometeorológica y datos territoriales para facilitar la evaluación de riesgos y la toma de decisiones.

En paralelo, se elaboraron modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias, a partir de registros históricos de inundaciones. Estos análisis buscan identificar las zonas que podrían verse comprometidas y mejorar la planificación de las respuestas locales.

Capacitación para fortalecer la protección civil

El plan también incluye acciones de capacitación y fortalecimiento de la protección civil. Entre marzo y septiembre de 2026, estas actividades alcanzaron a 4.328 personas, con participación de representantes de distintas provincias.

La iniciativa apunta a mejorar la preparación de las comunidades y de los organismos responsables de actuar ante una emergencia, mediante herramientas de prevención y coordinación entre las distintas jurisdicciones.