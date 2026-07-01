La agenda del fin de semana en San Juan sumará una nueva propuesta para quienes buscan conocer y apoyar a los emprendimientos locales. Este sábado 4 de julio, Casa ESTATTUA abrirá sus puertas para realizar una Feria de Emprendedores, un evento con entrada libre y gratuita que combinará exposición de productos, entretenimiento y actividades en vivo.

La feria se llevará a cabo de 15 a 20 en la sede de Casa ESTATTUA, ubicada en Catamarca Sur 127, en la ciudad de San Juan.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands de emprendedores, conocer sus propuestas y adquirir productos de diversos rubros en un espacio pensado para impulsar el comercio local y generar un punto de encuentro entre productores y la comunidad.

Además, el evento contará con una transmisión en vivo de E.P Stream SJ, que acompañará la actividad con entrevistas, contenidos especiales y distintas sorpresas para el público presente.