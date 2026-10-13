La operación del papa León XIV abrió un escenario de incertidumbre sobre el fin de semana largo de noviembre en Argentina. El pontífice fue intervenido este martes 13 de octubre en Roma para extirparle un nódulo pulmonar, situación que podría modificar su gira por Latinoamérica y, en consecuencia, el calendario de feriados establecido para recibirlo. Sin embargo, por el momento, el lunes 9 de noviembre continúa siendo feriado nacional, por lo que los sanjuaninos mantienen previsto un descanso de tres días.

El presidente Javier Milei manifestó la disposición del Gobierno nacional para adaptar las fechas de la visita papal, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en caso de que los médicos recomienden postergar el viaje. La decisión dependerá de la evolución del pontífice y de las conversaciones con las autoridades del Vaticano.

En septiembre, el Poder Ejecutivo había oficializado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 un esquema especial de feriados por la llegada de León XIV. La normativa estableció el lunes 9 de noviembre como jornada no laborable en todo el país, con carácter de feriado nacional, y agregó otras fechas especiales para determinadas jurisdicciones.

¿Qué pasará con el fin de semana largo de noviembre?

Hasta este martes 13 de octubre, el calendario oficial no presenta modificaciones. De esta manera, los argentinos tendrán un fin de semana largo de tres días, comprendido entre el sábado 7 y el lunes 9 de noviembre.

El esquema establecido por el Gobierno contempla las siguientes fechas:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino, incluido San Juan.

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de San Juan, el único feriado adicional vinculado con la visita del Papa es el lunes 9 de noviembre. La jornada alcanza tanto al sector público como al privado, con las condiciones laborales correspondientes a un feriado nacional.

La operación del Papa y las posibles modificaciones

La incertidumbre surgió luego de que León XIV fuera sometido a una cirugía en el Policlínico Gemelli de Roma. Si bien la intervención concluyó con éxito, el pontífice deberá atravesar un período de recuperación que podría afectar sus compromisos internacionales.

Desde el Gobierno nacional expresaron que existe flexibilidad para reorganizar el cronograma de actividades, mientras que las autoridades eclesiásticas indicaron que todavía no se realizaron cambios formales en la gira.

Por lo tanto, cualquier modificación del feriado del 9 de noviembre deberá ser oficializada mediante una nueva disposición publicada en el Boletín Oficial. Hasta que eso ocurra, el descanso continúa vigente y no existe una nueva fecha confirmada.