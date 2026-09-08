San Juan adoptará un esquema de funcionamiento especial este 11 de septiembre por el feriado provincial que conmemora el Día del Maestro y rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en un nuevo aniversario de su fallecimiento. A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones del país donde la medida se limita de manera exclusiva al ámbito educativo, en el territorio local el alcance se extiende al conjunto del sector público.

Durante el viernes las escuelas de todos los niveles educativos permanecerán cerradas y no registrarán actividad. De la misma manera, las dependencias de la administración pública provincial suspenderán la atención.

Por su parte, las entidades bancarias no abrirán para trámites presenciales, aunque la operatividad estará garantizada mediante el uso de canales digitales y la red de cajeros automáticos.

En lo respectivo a la movilidad urbana, tanto la RedTulum como las distintas líneas del transporte público de pasajeros circularán con frecuencias reducidas de acuerdo al esquema habitual de los días feriados. En contraposición, el sector del comercio mantendrá su funcionamiento normal con la apertura de los locales en sus horarios habituales.