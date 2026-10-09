La mayoría de los comercios del microcentro de San Juan permanecerá cerrada este lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Así lo informó la Cámara de Comerciantes Unidos, que explicó que la medida responde a las dificultades económicas que atraviesa el sector y al bajo movimiento registrado durante las últimas semanas.

La decisión no implica un cierre total de la actividad. Según precisaron desde la entidad, los locales gastronómicos, algunos kioscos y determinados negocios de cercanía mantendrán sus puertas abiertas, aunque la atención dependerá de cada establecimiento.

Uno de los factores que incidió en la determinación fue el costo adicional que representa abrir durante un feriado, cuando corresponde abonar la jornada trabajada con el recargo legal. En un contexto de ventas limitadas, muchos comerciantes consideran que no podrán compensar esos gastos con la recaudación del día.

El impacto del paro de colectivos en las ventas

A las dificultades económicas se sumó el reciente paro de colectivos, que afectó la circulación de clientes hacia el centro sanjuanino.

De acuerdo con lo señalado por la Cámara de Comerciantes Unidos, durante esas jornadas la actividad comercial registró una caída del 50%, una merma que profundizó la preocupación de los comerciantes en la previa de una fecha importante para las ventas.

La entidad también hizo referencia a la necesidad de garantizar el descanso de los trabajadores y concentrar los esfuerzos comerciales en los días previos al Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre.

La apuesta por las ventas del Día de la Madre

Pese al escenario económico, los comerciantes mantienen expectativas de mejorar la actividad durante los próximos días, con promociones y ofertas destinadas a quienes buscan regalos para el Día de la Madre.

La intención es aprovechar el movimiento previo a la celebración, una de las fechas relevantes del calendario comercial, para recuperar parte de las ventas perdidas durante las últimas jornadas.

Desde la Cámara convocaron a las familias sanjuaninas a recorrer los negocios locales y aprovechar las propuestas disponibles.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

Ante el cierre previsto para el lunes, la recomendación es adelantar las compras y consultar los horarios de cada local antes de acercarse al centro.

En síntesis, la mayoría de los comercios del microcentro no abrirá durante el feriado, mientras que los locales gastronómicos, algunos kioscos y negocios de cercanía sí atenderán al público. La actividad comercial buscará concentrar sus expectativas en los días previos al Día de la Madre.