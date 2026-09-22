El lunes 28 de septiembre será una jornada de descanso para los trabajadores de comercio alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La fecha corresponde al Día del Empleado de Comercio, que originalmente se celebra cada 26 de septiembre, pero este año fue trasladada al lunes siguiente porque el 26 cae sábado. El cambio permitirá que parte del sector tenga un fin de semana de tres días.

La medida fue acordada el 7 de septiembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector. El traslado se realizó para la celebración de 2026 y contempla los alcances establecidos por la Ley 26.541.

A quiénes alcanza

El descanso del lunes 28 comprende a los trabajadores incluidos en el convenio mercantil. Entre ellos se encuentran empleados de comercios minoristas y mayoristas, supermercados, shoppings y determinadas empresas de servicios encuadradas en la actividad comercial.

No se trata de un feriado nacional para toda la población. Por eso, quienes trabajan en bancos, organismos públicos, escuelas u otras actividades que no estén comprendidas en el convenio mantendrán su calendario habitual para ese lunes, salvo que exista una disposición particular.

Qué pasa con los comercios

El traslado de la fecha no significa necesariamente que todos los comercios del país deban cerrar. La medida establece el régimen correspondiente para los trabajadores alcanzados por el convenio, mientras que el funcionamiento de cada establecimiento puede variar según su situación y organización.

En particular, supermercados, shoppings y locales comerciales pueden modificar su funcionamiento durante esa jornada. Los consumidores deberán consultar previamente los horarios de cada establecimiento si necesitan realizar compras el lunes 28.

Cómo se paga si se trabaja

La Ley 26.541 establece que el Día del Empleado de Comercio tiene los mismos efectos legales que un feriado nacional para los trabajadores del sector. Por eso, quienes sean convocados a prestar tareas durante esa jornada tienen derecho al tratamiento remuneratorio correspondiente a un feriado trabajado.

Para quienes no trabajen, el día se mantiene como una jornada de descanso y no puede utilizarse como reemplazo del franco semanal que corresponda por otra causa.

El próximo feriado nacional

Septiembre no cuenta con feriados nacionales en el calendario general de 2026. Por eso, el descanso del lunes 28 constituye una jornada especial únicamente para los trabajadores comprendidos en el régimen del Día del Empleado de Comercio.

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que formará un fin de semana largo de tres días.