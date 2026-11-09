La llegada del papa León XIV a la Argentina motivará un feriado nacional este lunes 9 de noviembre, que modificará el funcionamiento habitual de distintos servicios en San Juan. La medida alcanzará a la administración pública, las entidades bancarias, el transporte de pasajeros y algunas actividades comerciales y municipales.

En la administración pública provincial no habrá atención al público durante toda la jornada. La misma modalidad se aplicará en las entidades bancarias, que permanecerán cerradas y no brindarán atención presencial.

En cuanto al transporte público de pasajeros, los colectivos circularán con frecuencias correspondientes a un día domingo. Por este motivo, se recomienda a los usuarios consultar los horarios y prever posibles demoras al momento de organizar sus traslados.

La actividad comercial, en tanto, tendrá un funcionamiento diferenciado según la ubicación de los locales. De acuerdo con lo informado por el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan (FESJ), parte de los negocios de Capital abrirán sus puertas, mientras que en los demás departamentos la actividad se desarrollará con normalidad.

También habrá modificaciones en los servicios municipales. El Estacionamiento Controlado (ECO) no estará operativo durante el feriado. A su vez, la Feria Municipal y el Mercado de Abasto permanecerán cerrados durante toda la jornada.