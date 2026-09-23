Con el inicio del último tramo del año, todavía quedan varios feriados y fines de semana largos en el calendario argentino de 2026. Después de septiembre, que no tiene feriados nacionales, los próximos descansos se concentrarán en octubre, noviembre y diciembre.

Los feriados que quedan

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al tratarse de un feriado trasladable, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

En noviembre, el descanso será el lunes 23, fecha en la que se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20. De esta manera, también habrá un fin de semana largo de tres días, entre el sábado 21 y el lunes 23.

Diciembre tendrá dos fines de semana largos

El último mes del año concentrará varios días de descanso. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La combinación permitirá un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

Después llegará Navidad. El viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad y permitirá otro fin de semana largo de tres días, desde el viernes hasta el domingo 27.

Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable

La diferencia tiene consecuencias laborales. En los feriados nacionales rigen las condiciones previstas por la legislación laboral y, si una persona trabaja, corresponde el pago establecido para esa jornada.

En cambio, los días no laborables quedan sujetos a la decisión del empleador en el ámbito privado. La normativa establece que, si se trabaja durante una jornada no laborable, no corresponde un pago adicional por ese motivo.

Para 2026, el Gobierno nacional estableció tres días no laborables con fines turísticos: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. De esos tres, solo el último todavía queda por delante.

Así, entre octubre y diciembre todavía habrá tres fines de semana largos: el de octubre, el de noviembre y el de diciembre por la Inmaculada Concepción, además del descanso de Navidad.