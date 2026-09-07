El calendario de feriados 2026 entró en una pausa durante septiembre. El mes no contempla feriados nacionales ni días no laborables con fines turísticos, por lo que no habrá fines de semana largos durante estas semanas.

Sí habrá fechas especiales como el Día del Maestro, el 11 de septiembre, y el Día del Estudiante, el 21 de septiembre. Sin embargo, ninguna de estas jornadas constituye un feriado nacional para los trabajadores. Su impacto depende del ámbito educativo y de las disposiciones de cada institución.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo descanso extendido llegará en octubre. El lunes 12 de octubre será feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al coincidir con un lunes, permitirá formar un fin de semana largo de tres días:

Sábado 10 de octubre

Domingo 11 de octubre

Lunes 12 de octubre: feriado nacional

Será el primer fin de semana largo nacional después del feriado del 17 de agosto.

Los feriados que quedan hasta fin de año

Después del descanso de octubre, el calendario todavía tendrá otras fechas importantes para organizar escapadas o períodos de descanso.

En noviembre, el Día de la Soberanía Nacional será trasladado al lunes 23, por lo que habrá un fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23.

En diciembre, habrá un período de hasta cuatro días consecutivos. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María. Esto permitirá sumar el sábado 5 y el domingo 6. Sin embargo, al tratarse del 7 de un día no laborable, su aplicación en el sector privado depende de cada empleador.

El último descanso largo de 2026

El último feriado nacional del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre. Al coincidir con sábado 26 y domingo 27, permitirá otro fin de semana largo de tres días.

De esta manera, después de un septiembre sin feriados nacionales, todavía quedan cuatro períodos de descanso para tener en cuenta: 10 al 12 de octubre, 21 al 23 de noviembre, 5 al 8 de diciembre y 25 al 27 de diciembre.