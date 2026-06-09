Fernán Mirás: “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”

Fernán Mirás brindó detalles sobre el problema de salud que atravesó en 2021 durante una charla con Mario Pergolini. El actor recordó el aneurisma cerebral que sufrió y lo describió con crudeza al decir "Me explotó la cabeza. Se me llenó de sangre la cabeza" ante la audiencia.

La situación comenzó con una dolencia física que él mismo identificó como inusual. Según sus palabras, "Esto no parece una jaqueca normal" y agregó que "Me caían lágrimas del dolor. Nunca había tenido un dolor así".

Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico decidió intervenir rápidamente. Los especialistas le advirtieron sobre la complejidad del proceso al comentarle "Te vamos a operar, es muy riesgoso".

Ante este escenario, Mirás admitió su temor inicial con la frase "Me cagué en las patas". Frente a la incertidumbre sobre el resultado de la cirugía, el artista decidió contactar a su familia de manera preventiva.

Sobre ese momento, el actor explicó que "Le mandé un mensaje a mis hijos porque no sabía si la quedaba" en referencia a la posibilidad de un desenlace fatal. Sin embargo, buscó que sus allegados no advirtieran la gravedad del asunto para protegerlos.

Por ese motivo, el protagonista señaló que "Ellos no saben ni cuál es porque lo disfracé de otra cosa" y aclaró que "Mandé un mensaje casual y les dije que los amaba a todos". Su intención fue clara al manifestar que "Quise despedirme sin que se dieran cuenta".

Finalmente, la colocación de un stent fue exitosa y trajo alivio inmediato. Mirás expresó su gratitud por el desenlace favorable al decir "Tengo un ojete tremendo". Esta experiencia transformó su visión sobre el día a día. El actor concluyó que "El panorama cambió mucho. La vida me resulta más luminosa" al referirse a cómo el episodio modificó su percepción de la existencia cotidiana.