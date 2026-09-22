Fernanda Iglesias contó un romance con un famoso: buen sexo y un "Te amo"

Fernanda Iglesias pasó de dar primicias de la farándula a ser la protagonista de su propia historia. Durante su participación en el programa de Moria Casán, al que fue convocada de sorpresa mientras se preparaba para salir al aire en Puro Show de El Trece, la panelista se reencontró en el piso con el actor Martín Bossi y sacó a la luz un vínculo sentimental ocurrido en 2008.

"Me dijo Te amo en la segunda cita", lanzó Iglesias apenas lo vio, dando así el puntapié inicial al relato. La periodista recordó que en aquel momento ella tenía un novio que "no le daba mucha bola" y un compañero de trabajo le avisó que Bossi, quien entonces realizaba imitaciones junto a Alejandro Listorti, estaba interesado en ella.

El primer encuentro concreto se dio en una cervecería de Belgrano, luego de que la comunicadora terminara de cubrir una nota. "Le dije: mirá que a mí los actores que hablan de sarasa no me gustan, y él me dijo que no tenía nada que ver, y al final era igual que todos", contó entre risas, mientras el propio actor asentía en el estudio.

Durante el intercambio, el artista aportó detalles sobre las salidas clandestinas de aquella época, cuando la relación se mantenía en secreto frente a un amigo de la comunicadora que resultó ser Ángel de Brito.

La panelista también describió cómo se desarrollaba la cotidianidad del vínculo en ese período de la pareja. "Te hice milanesas, le regalé un tacho de basura. Yo ya era la novia, imaginate", relató sobre los gestos que tuvo con el actor. Ante la consulta de la conductora sobre el aspecto íntimo, la periodista confirmó que el vínculo fue mucho más allá de las salidas casuales y calificó la intimidad como buena.

El desenlace del romance llegó de forma imprevista para la protagonista de la historia. "Nos separamos porque él me dejó de llamar. Me ilusionó y fui seducida y abandonada", cerró la periodista, sorprendiendo a todos con una historia que hasta ese momento nadie conocía.