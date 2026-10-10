La patinadora sanjuanina Fernanda Illanes debutó este sábado en la prueba contrarreloj del Mundial de Patín Carrera que es parte de los World Skate Games Asunción 2026. Tras su primera presentación con la Selección Argentina, la deportista de Pocito expresó su felicidad por representar al país y a su provincia, y aseguró que ya se prepara para las próximas pruebas del calendario.

“Estoy muy feliz de poder haber debutado. Siempre va a ser un orgullo para mí poder representar a mi país, en especial a mi provincia”, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE desde la capital paraguaya.

La representante argentina valoró las sensaciones que tuvo durante la competencia, aunque reconoció que todavía no conocía sus tiempos definitivos y que sintió que podía dar un poco más.

Fernanda Illanes, la patinadora pocitana que representa a la Argentina en una nueva competencia internacional. (Foto DIARIO HUARPE)

Las sensaciones de la sanjuanina en la contrarreloj

Illanes explicó que se sintió cómoda y fuerte durante la prueba, incluso con algunas condiciones que podían representar una dificultad.

“Me sentí bastante fuerte. No sé muy bien los tiempos todavía, siento que a lo mejor podía dar un poquito más, pero, dentro de todo, estuve cómoda”, contó.

También mencionó que había algo de viento en contra, aunque aseguró que no lo sintió demasiado durante su presentación.

Con el debut cumplido, la patinadora deberá esperar el cierre de la clasificación y conocer cómo continúa su participación en el certamen.

Pista y ruta, los desafíos que siguen

El Mundial se divide en dos modalidades: pista y ruta. Según explicó Illanes, todavía tiene por delante entre una y dos distancias más en pista, antes de pasar a las pruebas de ruta, que se desarrollan durante dos jornadas.

En esa segunda etapa están previstas las competencias de 100 metros y vuelta al circuito, pruebas vinculadas a la velocidad, especialidad en la que se desempeña la sanjuanina.

“ A medida que vayan pasando los días, ir preparándose mentalmente para esas”, señaló sobre los desafíos que todavía debe afrontar en el campeonato.

El agradecimiento a quienes acompañan su carrera

Desde Asunción, Illanes también dedicó unas palabras a las personas e instituciones que la acompañan en su trayectoria. En primer lugar, agradeció a Dios por las oportunidades y por la fortaleza para afrontar cada desafío. Además, destacó a su familia, a la que definió como uno de sus pilares fundamentales.

La deportista también reconoció el apoyo de la Municipalidad de Pocito, la Federación de Patín de San Juan, la Secretaría de Deportes provincial, su club, compañeros y amigos.

“Cada cosa que yo puedo ir logrando poco a poco es gracias a todos ellos”, expresó.

La sanjuanina continúa así su camino en una competencia internacional, con el orgullo de representar a su provincia y el objetivo de aprovechar cada una de las pruebas que todavía le quedan por disputar.

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