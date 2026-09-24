Fernanda Metilli reveló los motivos de su separación de Rada

Las relaciones de pareja atraviesan dinámicas complejas y el vínculo entre Fernanda Metilli y Agustin Rada Aristaran no es la excepción. Durante un mano a mano en la entrevista con Emilia Attias, la comediante abordó con sinceridad los momentos de quiebre que vivió con el humorista y explicó de manera detallada las razones que desencadenaron los distanciamientos a lo largo de su historia juntos.

A pesar de proyectar una imagen de armonía constante en plataformas digitales, la realidad del vínculo implicó afrontar al menos dos rupturas breves. La primera interrupción del noviazgo resultó ser la más extensa, llegando a durar un semestre entero tras cuatro años de relación. Según relató la propia protagonista, los distanciamientos surgieron a partir de reclamos propios que no supo exteriorizar en el momento adecuado.

En relación a cómo gestiona sus momentos de molestia, Metilli reconoció que tiende a guardar los malestares en silencio hasta que la situación explota. Al respecto, admitió que "lo que hago es ir acumulando, que está remal eso. En el momento me adapto y después un día hiciste algo y digo chau. Y me fui. El otro entiende después lo que pasa". Esta costumbre de no comunicar los disgustos a tiempo provoca que sus reacciones sean intensas cuando decide cortar la comunicación.

Respecto al temperamento que aflora durante esos episodios, la comediante fue directa sobre su forma de reaccionar frente a las injusticias cotidianas o los problemas de convivencia. Sobre su carácter, expresó que "cuando me enojo es heavy. Soy un torbellino. Pero no solamente con la relación de pareja. En algo que me parezca injusto en el laburo, contra una compañera, un compañero, soy remansa, pero de golpe se activa un botón que no lo recomiendo".

Al indagar sobre la posible presencia de terceros durante los periodos de alejamiento, la actriz descartó de plano haber estado con otras personas. Durante el distanciamiento prefirió enfocar su energía en viajes personales y contención de su entorno cercano sin mantener contacto alguno con su pareja.

La estructura del vínculo entre Metilli y el comediante se basa en la independencia, viviendo en casas separadas. La actriz definió el acuerdo como "una pareja muy libre", pero aclaró de inmediato que la libertad no implica abrir el vínculo a otras personas, señalando que "no de estar con otros vínculos".

La falta de convivencia diaria exige una dedicación consciente para sostener la relación de manera sana. Sobre este punto operativo, Metilli profundizó que "no convivimos, somos muy independientes. Tener ese tipo de pareja lleva más laburo que una pareja tradicional porque en general terminás el día y te encontrás con tu pareja porque viven juntos. Cuando vos no tenés ese tipo de relación, te ves porque realmente lo organizás, tenés ganas, le ponés un plan a eso".

Las fallas en esa organización afectiva terminaron desgastando el acuerdo mutuo en ambas ocasiones. La actriz señaló que "las dos veces que nos separamos fue porque no alimentamos esa responsabilidad y las ganas de esa relación. A ambos nos gusta ese tipo de relación, pero lleva un trabajo extra que no tiene una pareja tradicional. Por esto de que llegás y el otro ya está ahí".

Con el paso de los meses, las crisis sirvieron para reconocer las falencias compartidas en el cuidado de la pareja. Ante la consulta de si el distanciamiento ayudó a tomar conciencia, la comediante reflexionó que "siento que ambos sabemos que es nuestro punto débil. Es lo que nos mantiene juntos, pero a su vez lleva este laburo de atención y no irnos como barrilete".

El reencuentro final se concretó a partir de una propuesta impulsada por la propia actriz. Al responder sobre las razones de su regreso, Metilli confesó que "porque lo extrañaba y sentía que todavía quedaba algo más", agregando como cierre que "si sentimos que todavía hay algo y más por vivir, hagámoslo". En la actualidad apostaron nuevamente al amor, priorizando el cuidado diario para mantener viva la pareja.