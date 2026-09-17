Fernanda Russo ganó la prueba de 10 metros Rifle de Aire en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió una nueva medalla de oro para la delegación argentina. La tiradora repitió el título que había conseguido anteriormente en Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Con este resultado, Russo se convirtió en tricampeona suramericana consecutiva de la especialidad. La argentina volvió a quedar en lo más alto del podio después de sus anteriores consagraciones en la competencia.

La definición en Santa Fe

La prueba se desarrolló en el Centro Internacional de Tiro Deportivo, ubicado en la localidad de Recreo, en el área metropolitana de la provincia de Santa Fe. Russo terminó con un puntaje de 249.1 y superó a la brasileña Geovana Meyer, que sumó 246.7 puntos.

El tercer puesto fue para la peruana Sara Vizcarra, quien acumuló 225.5 puntos. La otra argentina que participó de la prueba fue Lola Sánchez, que terminó en el cuarto lugar con 205.2.

Segunda medalla dorada

Para Russo, este fue además su segundo oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Antes había conseguido otra medalla dorada junto a Marcelo Gutiérrez en la misma prueba, pero en la modalidad de equipo mixto.

La actuación en el polígono permitió a Argentina sumar otra medalla de oro durante la jornada. Russo volvió así a quedar en lo más alto de una competencia suramericana en la que mantiene una racha de títulos consecutivos.