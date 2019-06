Fernández confirmó que se verá con Uñac en Buenos Aires

Minutos después de salir del hospital en el que estuvo internado, Alberto Fernández le confirmó a los medios de Buenos Aires que este jueves se reunirá con el gobernador Sergio Uñac, quien hace pocos días ganó la reelección al frente de la gobernación de San Juan.

El precandidato a presidente por Unidad Ciudadana habló en la puerta del Sanatorio Otamendi, tras ser dado de alta de su internación de 48 horas por una "inflamación pleural". En una breve conferencia de prensa dijo: "estoy bien, me voy trabajar" y dio detalles sobre su agenda del día. "Voy a recibir en un rato al gobernador reelecto de San Juan Sergio Uñac y antes me reúno con el colectivo femenino para hablar sobre de una temática que me preocupa mucho hoy".

Debate con Macri

Fernández fue crítico sobre un posible debate presidencial con Mauricio Macri, de cara a las elecciones."No tiene sentido debatir con un mentiroso", afirmó al salir este jueves del sanatorio.

"La recomendación que me dieron es que siga como estoy desde hace diez años anticoagulado. El problema de la formación de coágulos es que no se conoce el origen, no está predeterminado entonces preventivamente te anticoagulan", dijo el político que será acompañado por Cristina Fernández en la formula para competir en las PASO.