Fernández consideró positivo haber "tranquilizado" la economía en su primer mes de gestión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández consideró hoy "positivo" haber "tranquilizado" la economía en su primer mes de gestión, enfocada principalmente en atender las necesidades de los sectores más vulnerables, y resaltó que su gobierno cumplió con lo prometido al asumir en diciembre pasado.



En una charla con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Fernández se declaró "contento" por haber avanzado en el ordenamiento de "cuentas" y, a tono con la impronta de su gobierno, aseguró que "esta vez no las van a pagar los que menos tienen".



Pronosticó que la clase media será "la más beneficiada", una vez que se "reactive" la economía, a partir de que "empiecen a consumir los sectores más bajos".



"Se ha logrado tranquilizar la economía y empezar a poner en marcha algunos proyectos que garantizan la recuperación del trabajo y la inversión", afirmó.



El Presidente pidió que "no se enojen" quienes "tienen que hacer el aporte" y "entiendan la situación en la que estamos".



"Hubiéramos querido que no fuera así, no exigirle a nadie tanto, pero a veces hace falta hacerlo", insistió y, consultado sobre las negociaciones con el FMI por los vencimientos de deuda, aseguró que "está todo bien y encaminado".



En su primer mes de gestión, Fernández adoptó un conjunto de medidas orientadas a reactivar la economía, a hacer frente a la inflación y a atender principalmente a los sectores más vulnerables.



Esa impronta quedó plasmada en la Ley de Solidaridad Social, una iniciativa clave que marcó el rumbo económico del gobierno, a partir del pasado 10 de diciembre.



"El secreto de lo que se viene es que hagamos las cosas bien", evaluó ayer y entendió que, de esa forma, "mejor" será el resultado, pero si todo se hace "especulando es muy posible que nos vaya mal" a los argentinos.



Entre las principales medidas adoptadas por el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre figuran la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada por el Congreso el 21 de diciembre, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.



También, durante esta gestión el Ejecutivo fue facultado para realizar las gestiones necesarias tendientes a "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina".



Además se dispuso un bono de hasta 5 mil pesos para jubilados que perciban el haber mínimo de 14.068 pesos y hasta un tope de 19.067.



En otro orden, se actualizó el esquema de retenciones al campo; se congelaron por 180 días los cuadros tarifarios de electricidad y gas natural "de jurisdicción nacional"; se fijaron cambios en el impuesto de bienes personales y se estableció para pymes un plan de regularización de deudas tributarias vencidas al 30 de noviembre hasta en 120 cuotas, entre otras medidas.



Ayer incluso fue presentado el programa "Argentina Hace", que fomentará obras pequeñas realizadas por vecinos en todo el país, orientadas a mejorar la infraestructura vial e hidráulica y a extender la red de agua potable.



Hoy Fernández adelantó que la semana próxima enviará otro paquete de medidas para que sea debatido en sesiones extraordinarias del Congreso, al igual que el proyecto de reforma judicial.